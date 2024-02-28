Волгоградцам показали будущий облик «Юбилейного» после реконструкции

По данным администрации Волгограда, эксперты создали полный дизайн-проект по возрождению кинотеатра «Юбилейный». После утверждения документации в государственных надзорных органах к работам приступят строители.
Планируется, что будут приведены в порядок главные лестницы, вход оборудуют специальными пандусами для маломобильных граждан, участок будет озеленен, также на территории создадут детский городок, многофункциональную площадь и фонтан.
Отметим, при создании проекта эксперты провели необходимые исследования и изучили состояние конструкций кинотеатра.
В регионе особое значение уделяется модернизации сферы культуры, подготовке специалистов и обновлению учреждений. Ранее глава региона Андрей Бочаров анонсировал создание современного культурно-образовательного пространства в здании бывшего техникума в центре города.