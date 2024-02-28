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Волгоградцам показали будущий облик «Юбилейного» после реконструкции

Заброшенное здание в Красноармейском районе после реконструкции станет современным пространством с кинотеатром, спортобъектами, лекторием и др.
Источник: администрация Волгограда

По данным администрации Волгограда, эксперты создали полный дизайн-проект по возрождению кинотеатра «Юбилейный». После утверждения документации в государственных надзорных органах к работам приступят строители.

Планируется, что будут приведены в порядок главные лестницы, вход оборудуют специальными пандусами для маломобильных граждан, участок будет озеленен, также на территории создадут детский городок, многофункциональную площадь и фонтан.

Отметим, при создании проекта эксперты провели необходимые исследования и изучили состояние конструкций кинотеатра.

В регионе особое значение уделяется модернизации сферы культуры, подготовке специалистов и обновлению учреждений. Ранее глава региона Андрей Бочаров анонсировал создание современного культурно-образовательного пространства в здании бывшего техникума в центре города.