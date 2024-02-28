В Узбекистане существенно выросли поступления в госбюджет от аренды недвижимости

Увеличение суммы налога за сдачу аренды по договорам между физлицами аргументируется упрощением процесса их регистрации в налоговых органах через сервис «E-ijara». Таким образом, собственники могут официально сдавать в аренду свое имущество и получать доход, а арендаторы — использовать его на законных основаниях.