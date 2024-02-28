В Узбекистане существенно выросли поступления в госбюджет от аренды недвижимости

По информации Налогового комитета, на начало 2024 года в налоговых органах зарегистрировано 531,7 тысячи договоров аренды недвижимого имущества.
В частности, между физическими лицами было составлено 386,8 тысячи договоров аренды, благодаря этому госбюджет пополнился на 194,8 миллиарда сумов.
Отмечается, что за год количество зарегистрированных договоров аренды выросло на 60,5%, а сумма начисленных налогов — на 21%.
На основании 144,9 тысячи договоров аренды, заключенных между юридическими лицами, начислено 561,6 миллиарда сумов налогов. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество зарегистрированных договоров аренды выросло на 30,2%, а сумма начисленных налогов — на 31,2%.
Со студентами заключено 94,2 тысячи договоров аренды жилья. Общее количество студентов-арендаторов составило 134,9 тысячи. Владельцы имущества, которые сдают жилье в аренду студентам, освобождены от уплаты налога на эти доходы. Таким образом, размер предоставленной им льготы в общей сложности составил 44,4 миллиарда сумов.
Увеличение суммы налога за сдачу аренды по договорам между физлицами аргументируется упрощением процесса их регистрации в налоговых органах через сервис «E-ijara». Таким образом, собственники могут официально сдавать в аренду свое имущество и получать доход, а арендаторы — использовать его на законных основаниях.
Напомним, что стоимость аренды жилья в Ташкенте с начала 2024 года подешевела.