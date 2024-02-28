Важную развязку в районе Зеленого угла начнут строить уже на этой неделе во Владивостоке

В течение недели подрядчик планирует приступить к подготовительным работам по сооружению развязки в районе Зеленого Угла в дальневосточной столице. Реализацию крупных дорожных проектов во Владивостоке обсудили в ходе совещания под председательством заместителя председателя правительства Приморья Ленара Нуриева. Мероприятия по застройке дорожной инфраструктуры пройдут за счет средств специального казначейского кредита, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.
В совещании приняли участие глава Владивостока Константин Шестаков, министр транспорта и дорожного хозяйства региона Алексей Игнатенко и руководитель компании «СПЕЦСУ» Иван Зайченко.
Как доложил руководитель компании-подрядчика Иван Зайченко, которая займется реализацией большинства крупных проектов в городе, сейчас получаются разрешения на строительство, земляные и другие работы. Компания решает вопросы с администрацией Владивостока и другими ведомствами. Компания-подрядчик разрабатывает проекты, вносит необходимые изменения в проектно-сметную документацию.
В числе первых адресов, где уже на этой неделе планируют начать работы, — развязка на трассе Седанка — Патрокл. Рабочим предстоит не только оборудовать съезды, но и построить дорогу, которая свяжет новый микрорайон с этой трассой. Первым этапом строительства станет вырубка деревьев, попавших в границы новой дороги, после начнется разработка грунта на участке. Сейчас завершается подготовка необходимых документов для того, чтобы приступить и к обустройству дороги в этом микрорайоне.
Параллельно идет подготовка документации для капитального ремонта улицы Адмирала Горшкова. Его проведут на участке от въезда в микрорайон Изумрудный до трассы Седанка — Патрокл. При соединении с последней дорожникам предстоит расширить дорогу, чтобы сделать проезд этого участка быстрым и комфортным.
«Все работы по реконструкции и строительству дорог и развязок в городе будут проходить под контролем специалистов администрации Владивостока и привлеченных независимых экспертов», — подчеркнул глава Владивостока.
По словам Ленара Нуриева, эти объекты сложны, требуют уточнения и согласования многих моментов, так как находятся в густонаселенных районах. Но также они очень важны для дальневосточной столицы.
«Работы, которые запланированы во Владивостоке, не велись в городе очень давно. Они позволят улучшить прежде всего транспортную доступность новых микрорайонов, сделать их более удобными и комфортными для проживания. Работаем в связке с администрацией города, минтрансом, госэкспертизой, чтобы завершить строительство в срок», — обозначил заместитель председателя.