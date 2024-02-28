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Соцфонд представил график выплаты пенсий и пособий омичам в марте 2024 года

В Омской области выплатной период начинается с 1 числа каждого месяца. С этого дня производится доставка пенсий и мер социальной поддержки через почтовые отделения.

В связи с тем, что в марте 3-е число (единый день доставки мер социальной поддержки через банки) выпадает на выходной, омские семьи с детьми получат выплаты досрочно. Также в связи с выходными днями на день раньше будут зачислены пенсии 7 и 15 марта.

График выплаты пенсии

1—2 марта — начало доставки пенсий и других выплат подразделениями Почты России (по графику работы почты).

7, 15 и 21 марта — зачисление пенсий и других выплат в банки.

График выплаты мер социальной поддержки (единого пособия, пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих граждан, выплаты в связи с рождением первого ребенка, и др.).

1 марта — зачисление на счета в банках.

1—2 марта — начало доставки пособий подразделениями Почты России (по графику работы почты).

5 марта — единый день доставки ежемесячной выплаты из средств материнского капитала.

6—7 марта — зачисление в банки пособия по уходу за детьми до 1,5 лет работающим гражданам.

График ежемесячных страховых выплат пострадавшим от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний

4 марта — начало выплаты получателям через Почту России.

15 марта — зачисление на счет получателям через банки.