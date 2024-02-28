Соцфонд представил график выплаты пенсий и пособий омичам в марте 2024 года

В связи с тем, что в марте 3-е число (единый день доставки мер социальной поддержки через банки) выпадает на выходной, омские семьи с детьми получат выплаты досрочно. Также в связи с выходными днями на день раньше будут зачислены пенсии 7 и 15 марта.
График выплаты пенсии
7, 15 и 21 марта — зачисление пенсий и других выплат в банки.
График выплаты мер социальной поддержки (единого пособия, пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих граждан, выплаты в связи с рождением первого ребенка, и др.).
1 марта — зачисление на счета в банках.
5 марта — единый день доставки ежемесячной выплаты из средств материнского капитала.
График ежемесячных страховых выплат пострадавшим от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний
4 марта — начало выплаты получателям через Почту России.
15 марта — зачисление на счет получателям через банки.