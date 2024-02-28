Соцфонд представил график выплаты пенсий и пособий омичам в марте 2024 года

В связи с тем, что в марте 3-е число (единый день доставки мер социальной поддержки через банки) выпадает на выходной, омские семьи с детьми получат выплаты досрочно. Также в связи с выходными днями на день раньше будут зачислены пенсии 7 и 15 марта.