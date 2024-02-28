Застройщик просит увеличить высотность нового ЖК в Юнтолово до 75 метров

В общей сложности на участке площадью 18 га девелопер намерен возвести 216 тыс. кв. м жилья. Объем инвестиций в проект составляет около 25 млрд рублей.



Как пишет 28 февраля «Деловой Петербург», согласно правилам землепользования и застройки, в настоящий момент в локации, ограниченной с юга Граничной улицей, с запада — проектируемой магистралью, с севера — границей Курортного района Санкт-Петербурга, а с востока — границей заказника «Юнтоловский», разрешено строительство жилых домов высотой 40−43 м. Для того, чтобы возвести 75-метровое здание, нужно получить согласование и рассмотреть вопрос на публичных слушаниях, на которых жители района могут высказать свое мнение.



По плану новый ЖК в Юнтолово будет включать в себя восемь 16-этажных домов (каждый площадью 8,2 тыс. кв. м жилья) и шесть 24-этажных (по 24−25 тыс. кв. м). Также запланировано строительство встроенных коммерческих помещений на площади 4,6 тыс. кв. м.



Ранее «Ъ-СПб» писал о намерении ООО «Главстрой Санкт-Петербург» создать в ЖК «Юнтолово» в Приморском районе Петербурга новую общественную зону площадью 1,6 га.

