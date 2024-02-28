«Роскосмос» выставил на продажу здание в Красноярске

По данным сайта «Роскосмоса», речь идет о реализации непрофильного актива ракетно-космической отрасли. Стоимость объекта незавершенного строительства составила 119,8 млн руб. Общая площадь здания — более 8.1 тыс. кв м, земельного участка — 7,9 тыс. кв м.



Анна Егорова.