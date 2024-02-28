В 2023 году узбекистанцы купили автономеров почти на 400 миллиардов сумов

По данным республиканской товарно-сырьевой биржи, по итогам 2023 года общий объем сделок, заключенных на всех торговых платформах, по сравнению с 2022 годом, увеличился на 7% и составил 146,8 триллиона сумов.
Около 71% заключенных сделок пришлось на биржевые торги, остальные 29% — на торговые системы по электронной коммерции. В частности, объем внешнеторговых сделок, заключенных на бирже в 2023 году, увеличился на 48% и составил 700,5 миллиона долларов.
Общий объем сделок, заключенных в электронной торговой системе биржи по государственным закупкам xarid.uzex.uz, увеличился на 7% и составил 39,4 триллиона сумов. При этом экономия средств бюджетных и корпоративных заказчиков увеличилась на 13% и составила 6,6 триллиона сумов.
Отмечается, что в системе xarid.uzex.uz появилась возможность электронного оформления госзакупок, осуществляемых по прямым договорам, а на сайте etender.uzex.uz заработал механизм выявления случаев конфликта интересов.
Также в 2023 году фермеры свободно реализовали через биржевые торги 1,6 миллиона тонн пшеницы. За счет реализации зерна по рыночной цене местные кластеры, фермерские и дехканские хозяйства получили дополнительный доход в размере 30,2 миллиарда сумов.
В январе-феврале текущего года около 28 тысяч фермерских хозяйств выставили на биржевые торги на основе фьючерсных контрактов 1,7 миллиона тонн хлопкового сырья, 99,8% из них уже реализовано..
В торговой системе avtoraqam.uzex.uz в прошлом году году через онлайн-аукционы реализовано более 87 тысяч автономеров на сумму 396,1 миллиарда сумов. В целях создания дополнительных удобств для клиентов, в системе внедрен новый вид услуги «avtobid».
Напомним, что в октябре 2023 года неизвестная компания выкупила автомобильный номер «777 RRR» за 75 тысяч долларов.