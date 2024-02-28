В 2023 году узбекистанцы купили автономеров почти на 400 миллиардов сумов

В торговой системе avtoraqam.uzex.uz в прошлом году году через онлайн-аукционы реализовано более 87 тысяч автономеров на сумму 396,1 миллиарда сумов. В целях создания дополнительных удобств для клиентов, в системе внедрен новый вид услуги «avtobid».