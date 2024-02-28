Более 20 тысяч рабочих мест создадут в СЗАО по городской программе

Принять участие в программе могут не только девелоперы, которые планируют реализовать свой проект, но и те, кто уже возводит жилые дома в столице. Земельные участки под жилую застройку и создание мест приложения труда могут находиться в разных районах. Направлять заявки на участие в программе застройщики могут через онлайн-сервис на инвестиционном портале Москвы.