Более 20 тысяч рабочих мест создадут в СЗАО по городской программе

Инвесторы построят завод, офисные центры, школы и детский сад на северо-западе столицы по программе стимулирования создания мест приложения труда. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«Девелоперы построят в Северо-Западном административном округе девять новых объектов инфраструктуры по программе стимулирования создания мест приложения труда. Их общая площадь превысит 330 тысяч квадратных метров. Реализация проектов даст городу более 20 тысяч рабочих мест. Так, рядом со станциями Хорошево и Зорге Московского центрального кольца девелоперы построят три офисных комплекса, где смогут работать свыше 18 тысяч человек. Еще более 1,9 тысячи рабочих мест обеспечат бизнес-центр “Технопарк “Октябрьское Поле””, офисно-торговый комплекс на Тушинской улице и детские образовательные учреждения», — рассказал Владимир Ефимов.
Кроме того, в районе Покровское-Стрешнево в Походном проезде продолжается строительство завода по производству бетона. Земельный участок площадью 0,85 гектара под возведение этого производственного объекта инвестор получил от города в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта. Новый завод будет ежегодно выпускать до 180 тысяч кубических метров продукции для строительства жилых комплексов, социальных, спортивных и коммерческих объектов.
«Инвестор планирует ввести объект в эксплуатацию в начале 2025 года. На заводе будут производить товарный и архитектурный бетон, а также бетонные изделия, которые востребованы в сфере строительства и благоустройства», — добавил министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
За четыре года реализации программа стимулирования создания мест приложения труда охватила почти все районы города. Правительство Москвы заключило свыше 70 соглашений с инвесторами, которые предполагают строительство более 3,4 миллиона квадратных метров коммерческой недвижимости — новых промышленных предприятий, логистических комплексов, офисных и торговых объектов, учреждений образования, культуры и спорта. Совокупно в развитие города и создание мест приложения труда будет привлечено свыше одного триллиона рублей. Это позволит открыть более 150 тысяч новых рабочих мест практически во всех отраслях экономики города.
Принять участие в программе могут не только девелоперы, которые планируют реализовать свой проект, но и те, кто уже возводит жилые дома в столице. Земельные участки под жилую застройку и создание мест приложения труда могут находиться в разных районах. Направлять заявки на участие в программе застройщики могут через онлайн-сервис на инвестиционном портале Москвы.
Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте economy.mos.ru.