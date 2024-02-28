Воронежцам рассказали о способах защиты от недобросовестных УК

На заседании активистов также познакомили с положениями законодательства и примерами судебной практики в отношении оформления квитанций за коммунальные услуги. Например, в столице суд оштрафовал УК за то, что она не указала в платежке информацию о фактически потребленных коммунальных услугах на общедомовые нужды.