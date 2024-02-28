Воронежцам рассказали о способах защиты от недобросовестных УК

На очередном заседании Клуба ЖКХ в управе Ленинского района Воронежа обсудили важные вопросы, касающиеся выбора способа управления многоквартирными домами. Особое внимание участники встречи уделили незаконным действиям некоторых управляющих организаций, которые пытаются навязать жителям свои услуги в управлении домом.
Перед собравшимися выступил заместитель руководителя Государственной жилищной инспекции Воронежской области Андрей Минаков. В своем докладе он рассказал о способах пресечения незаконных практик и защите интересов жильцов.
На заседании активистов также познакомили с положениями законодательства и примерами судебной практики в отношении оформления квитанций за коммунальные услуги. Например, в столице суд оштрафовал УК за то, что она не указала в платежке информацию о фактически потребленных коммунальных услугах на общедомовые нужды.
Участники Клуба получили практические рекомендации по взаимодействию с жилинспекцией и управляющими компаниями.