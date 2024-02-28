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Реконструкция «Колизея» в Екатеринбурге стартует в 2024 году

Здание «Колизея» в Екатеринбурге начнут реконструировать уже в 2024 году. Об этом заявил заместитель главы города Игорь Сутягин. По его словам, к работе подрядчик приступит уже к лету, а закончить масштабную реконструкцию планируется в 2026 году.

Значительный объем финансирования на ближайшие несколько лет работ уже заложен.

Помимо этого, в текущем году также:

  • начнется ремонт Муниципального объединения библиотек на Свердлова, 25;
  • завершатся благоустройство и реконструкция Литературного квартала;
  • закончатся работы на объектах культурного наследия на 8 Марта, 20, Карла Либкнехта, 36 и Октябрьской революции, 52.

«Деньги выделены, есть полная уверенность, что сроки выдержим и планы будут реализованы. Объекты обретут вторую жизнь» — добавил Сутягин.

Ранее мы подробнее рассказывали о том, что хотят изменить в «Колизее». «Фишкой» проекта реконструкции стало строительство еще одного этажа для расширения полезных площадей.

недвижимость