Реконструкция «Колизея» в Екатеринбурге стартует в 2024 году

Здание «Колизея» в Екатеринбурге начнут реконструировать уже в 2024 году. Об этом заявил заместитель главы города Игорь Сутягин. По его словам, к работе подрядчик приступит уже к лету, а закончить масштабную реконструкцию планируется в 2026 году.