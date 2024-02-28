Реконструкция «Колизея» в Екатеринбурге стартует в 2024 году

Значительный объем финансирования на ближайшие несколько лет работ уже заложен.
Помимо этого, в текущем году также:
- начнется ремонт Муниципального объединения библиотек на Свердлова, 25;
- завершатся благоустройство и реконструкция Литературного квартала;
- закончатся работы на объектах культурного наследия на 8 Марта, 20, Карла Либкнехта, 36 и Октябрьской революции, 52.
«Деньги выделены, есть полная уверенность, что сроки выдержим и планы будут реализованы. Объекты обретут вторую жизнь» — добавил Сутягин.
Ранее мы подробнее рассказывали о том, что хотят изменить в «Колизее». «Фишкой» проекта реконструкции стало строительство еще одного этажа для расширения полезных площадей.