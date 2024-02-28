В Екатеринбурге предложили убрать рекламные видеоэкраны

Рекламные видеоэкраны, расположенные на стенах многоэтажных зданий в Екатеринбурге, снижают внимательность водителей на дорогах, поэтому конструкции нужно демонтировать. Об этом в эфире телеканала «ОТВ-Екатеринбург» рассказал глава Екатеринбургского центра по охране и использованию исторического и культурного наследия Леонид Генин.
— Это перегиб. Я к этим щитам отношусь негативно. Если ты едешь на малине, перед тобой мелькает реклама, ты начинаешь смотреть на нее, отвлекаешься от дороги. Город, если бы экранов не стало, стал бы только лучше, — рассказывает Леонид Генин.
Также эксперт сказал, что в ближайшие годы объекты деревянного зодчества, расположенные в центре уральской столицы, перенесут в отдельный музей под открытым небом.
— Надеюсь, что в ближайшие год или два начнется практическое воплощение этой идеи в жизнь, — говорит Леонид Генин.