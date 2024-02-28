В Екатеринбурге предложили убрать рекламные видеоэкраны

— Это перегиб. Я к этим щитам отношусь негативно. Если ты едешь на малине, перед тобой мелькает реклама, ты начинаешь смотреть на нее, отвлекаешься от дороги. Город, если бы экранов не стало, стал бы только лучше, — рассказывает Леонид Генин.