Из них в 2024 году строится 12 среднеобразовательных учреждений на 6740 мест.
Известно, что в 2023 году открылось 12 школ для 9461 детей в Перми, Верещагино, Кунгуре, Филипповке, Чернушке, Лобаново и в других населенных пунктах Пермского края.
Кроме этого, на текущий период запланированы реконструкции зданий среднего специального образования, включая корпуса и общежития.
К 2026 году в Прикамье планируется построить 17 новых школ
К 2026 году в Пермском крае планируется построить 17 новых школ на 9840 мест, заявила в ходе заседания правительства Пермского края министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина.
Из них в 2024 году строится 12 среднеобразовательных учреждений на 6740 мест.