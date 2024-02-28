К 2026 году в Прикамье планируется построить 17 новых школ

Из них в 2024 году строится 12 среднеобразовательных учреждений на 6740 мест.



Известно, что в 2023 году открылось 12 школ для 9461 детей в Перми, Верещагино, Кунгуре, Филипповке, Чернушке, Лобаново и в других населенных пунктах Пермского края.



Кроме этого, на текущий период запланированы реконструкции зданий среднего специального образования, включая корпуса и общежития.