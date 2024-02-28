В Свердловской области в 2024 году построят рекордное число школ

Финансирование программы на 2024 — 2027 годы увеличено до 28,5 млрд рублей, а финансирование строительства школ и детских садов — на 1,6 млрд рублей. Сейчас строители возводят школу на 1,2 тысячи мест на улице Рощинская, а строительство школы на 1,2 тысячи в Академическом районе уже завершается.