В Свердловской области в 2024 году построят рекордное число школ

Финансирование программы на 2024 — 2027 годы увеличено до 28,5 млрд рублей, а финансирование строительства школ и детских садов — на 1,6 млрд рублей. Сейчас строители возводят школу на 1,2 тысячи мест на улице Рощинская, а строительство школы на 1,2 тысячи в Академическом районе уже завершается.
В Краснотурьинске реконструируют школу на 500 мест. Школа на 550 мест строится в поселке Кедровое Верхнепышминского городского округа. В этом году также завершится строительство начальной школы на 400 мест в поселке городского типа Пышма.
Строительство еще 10 школ планируется начать в 2024 году. Две трехэтажные школы на 550 мест в городском округе Верхняя Пышма станут самыми большими из них.
Ранее, напомним, сообщалось, что в Екатеринбурге было запланировано построить три новые школы и пять детсадов на ВИЗе. Масштабный проект развития Верх-Исетского района планируется реализовать в четыре этапа.