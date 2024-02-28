Омский суд вынес решение по строительству магазина на месте под детский сад

Суд также указал в решении, что строительство магазина смешанных товаров не может вестись без учета разработанных муниципалитетом нормативов, и заведомая невозможность обеспечения граждан нормативными условиями по соответствующим обязательствам также может служить поводом для отказа в выдаче разрешения на строительство.