Омский суд вынес решение по строительству магазина на месте под детский сад

Ранее ООО «Феникс» обращалось в депархитектуры за разрешением на строительство магазина на принадлежащем фирме участке площадью порядка 1,2 тысячи квадратных метров. Однако фирма получила отказ: земельный участок неподалеку от проспекта Менделеева, как оказалось, расположен в зоне планируемого размещения детского сада на 310 мест.
«Суд отмечает, что самовольное изменение заявителем количества планируемых к строительству объектов в квартале застройки повлечёт нарушение требований проекта планировки территории, в том числе приведёт к несоответствию расчётных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа, объектами благоустройства территории, иными объектами городского округа и в результате к несоответствию технико-экономическим показателям проекта планировки территории, которые являются основной частью проекта планировки территории», — сказано в решении суда.
Суд также указал в решении, что строительство магазина смешанных товаров не может вестись без учета разработанных муниципалитетом нормативов, и заведомая невозможность обеспечения граждан нормативными условиями по соответствующим обязательствам также может служить поводом для отказа в выдаче разрешения на строительство.