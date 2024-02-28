Создание единой набережной от плотины ГЭС до реки Ушаковки обсудили в Иркутске

— В настоящее время в мэрии разрабатывается комплексный проект, включающий работы по укреплению берега по всей протяженности Цесовской набережной, начиная от Глазковского моста и заканчивая Вечным огнем. Этот проект находится на стадии государственной экспертизы, после чего будет выбран подрядчик. Кроме того, в этом году также будет отправлен на экспертизу проект укрепления еще одного участка набережной от плотины ГЭС до бульвара Постышева, — сообщает председатель думы Евгений Стекачев.