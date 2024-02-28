Создание единой набережной от плотины ГЭС до реки Ушаковки обсудили в Иркутске

На последних депутатских слушаниях в Думе обсудили создание единой городской набережной, простирающейся от плотины ГЭС до реки Ушаковки в Иркутске. Этот проект решит сразу две задачи: преобразит территорию, придав ей ухоженный вид, и обеспечит современную защиту от подтопления.
— В настоящее время в мэрии разрабатывается комплексный проект, включающий работы по укреплению берега по всей протяженности Цесовской набережной, начиная от Глазковского моста и заканчивая Вечным огнем. Этот проект находится на стадии государственной экспертизы, после чего будет выбран подрядчик. Кроме того, в этом году также будет отправлен на экспертизу проект укрепления еще одного участка набережной от плотины ГЭС до бульвара Постышева, — сообщает председатель думы Евгений Стекачев.
Предварительная стоимость работ по укреплению набережной оценивается в 1,3 миллиарда рублей. В бюджетах региона и города уже запланированы средства на обновление километрового участка в районе Цесовской набережной в течение ближайших трех лет. Этот участок будет выполнен в едином стиле с Нижней набережной. Начало работ запланировано на 2025 год.