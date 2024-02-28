Льготные тарифы связи появятся в Казахстане

Так, в одном из пунктов законопроекта по обеспечению доступности, улучшения качества связи в городах и сельских населенных пунктах указывается мера о предоставлении льготных тарифов.
«Для поддержки лиц с инвалидностью уполномоченный орган в области связи будет устанавливать обязательства операторов связи по предоставлению льготных тарифов таким лицам (учтен международный опыт влияния государства на социальные тарифы и право лиц с инвалидностью на доступ к информационным ресурсам)», — говорится в законопроекте.
Также в документе говорится о введении до 1 января 2026 года в рамках пилотного проекта особого регулирования для внедрения технологий связи с использованием негеостационарных спутников StarLink и OneWeb.
Указывается, что правовой и технический режимы пилотного проекта будут определяться уполномоченным органом в области связи и КНБ — это позволит обеспечить интернетом социальные объекты в отдаленных селах.
Этим же законопроектом в Казахстане внедряют виртуального оператора связи — он будет использовать инфраструктуру одного или сразу нескольких операторов связи для лучшего доступа.