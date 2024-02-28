Льготные тарифы связи появятся в Казахстане

«Для поддержки лиц с инвалидностью уполномоченный орган в области связи будет устанавливать обязательства операторов связи по предоставлению льготных тарифов таким лицам (учтен международный опыт влияния государства на социальные тарифы и право лиц с инвалидностью на доступ к информационным ресурсам)», — говорится в законопроекте.