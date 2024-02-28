МНС Беларуси сказало о недоплаченных и «забытых» налогах блогеров на 253 тысячи рублей

Так, в налоговой сказали о «детских ошибках», которые блогерам дорого обходятся. И в качестве примера, рассказали о блогере, зарегистрированном в качестве индивидуального предпринимателя. Мол, блогер «забыл о своих доходах в России», и в результате вынужден был доплатить порядка 200 000 белорусских рублей налога. Еще один блогер, физлицо, «забыл» подать декларацию о доходах. Это стоило 53 000 белрублей налога и пени. Но сумма могла бы быть выше, если бы из налоговой не пришло уведомления с предложением о добровольном исполнении налогового обязательства (с. 73 Налогового кодекса Беларуси).