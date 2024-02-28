А орешки не простые: Продолжат ли снижаться цены на ядро грецкого ореха в Молдове

Закупщики-посредники указывают на то обстоятельство, что в феврале прошлого года цена на ядро грецкого ореха в Молдове поэтапно снижалась до конца марта. В нынешнем году, учитывая активные экспортные продажи по достаточно высоким ценам в декабре и январе, многие операторы рассчитывали, что такая же «температура рынка» сохранится и весь февраль. Однако к концу текущего месяца, как утверждают молдавские трейдеры-экспортеры, некоторые их европейские партнеры-покупатели переключились на закупку американского ореха. Как долго продлится пауза в поставках ядра грецкого ореха из Молдовы в Евросоюз пока непонятно. Поэтому закупочные цены на этот товар начали снижаться, но пока незначительно.