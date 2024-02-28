А орешки не простые: Продолжат ли снижаться цены на ядро грецкого ореха в Молдове

На рынке Молдовы впервые в 2024 году снизились оптовые цены на ядро грецкого ореха — примерно на 5%. Судя по мониторингу EastFruit, на прошлой неделе трейдеры закупали этот товар в среднем по 95 леев/кг ($5,3/кг). На текущей неделе цена пока не изменилась. Но рыночные игроки не исключают, что ближе к выходным дням цена будет другой, причем, возможно как меньшей, так и большей, передает EastFruit.
Закупщики-посредники указывают на то обстоятельство, что в феврале прошлого года цена на ядро грецкого ореха в Молдове поэтапно снижалась до конца марта. В нынешнем году, учитывая активные экспортные продажи по достаточно высоким ценам в декабре и январе, многие операторы рассчитывали, что такая же «температура рынка» сохранится и весь февраль. Однако к концу текущего месяца, как утверждают молдавские трейдеры-экспортеры, некоторые их европейские партнеры-покупатели переключились на закупку американского ореха. Как долго продлится пауза в поставках ядра грецкого ореха из Молдовы в Евросоюз пока непонятно. Поэтому закупочные цены на этот товар начали снижаться, но пока незначительно.
Есть еще один фактор, влияющий на уровень цен. Многие крупные ореховодческие хозяйства Молдовы продали все запасы сортового ореха в скорлупе еще в январе. Соответственно, основным поставщиком продукции для экспортеров в феврале стали малые фермеры и физлица, собравшие орех с аллей вдоль дорог. Обычно у этих категорий поставщиков трейдеры предпочитают закупать не орех в скорлупе, а ореховое ядро. Качество товара — нестабильно, поэтому и цены сравнительно невысоки. Особенно в периоды спада спроса со стороны европейских покупателей.