Красноярский край становится туристической точкой России

Говоря о значимости данной программы для региона, губернатор Михаил Котюков особо отметил, что она рассчитана сразу на пять лет, до 2030 года. «Это значит, что система поддержки отрасли будет долгосрочной и понятной для тех, кто готов вкладывать средства в создание новых мест размещения в крае, которых пока у нас не хватает. Большая часть вложений по программе предусмотрена за счет инвесторов. Считаю это правильным — государство должно создавать инфраструктуру и условия для развития, оказывать меры поддержки, а возводить новые объекты — задача бизнеса. С утверждением этой госпрограммы туризм в крае становится полноценной отраслью экономики. И, конечно, главное — это то, что жители Красноярского края и гости нашего региона получат больше возможностей для отдыха в самом центре страны», — сказал глава региона.