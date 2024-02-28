Красноярский край становится туристической точкой России

Стоит отметить, что документ разработан по поручению президента РФ Владимира Путина, данного на совещании по вопросам социально-экономического развития Красноярского края.
Прежде всего, программа развития туризма содержит комплекс мер, направленных на повышение туристкой привлекательности региона и увеличение турпотока.
Общий объем финансирования программы до 2030 года составит порядка 23 млрд рублей: более 10 млрд рублей предусмотрено за счет средств краевого бюджета и 12,8 млрд рублей — за счет внебюджетных источников, в том числе это средства инвесторов на реализацию проектов в области туризма.
Говоря о значимости данной программы для региона, губернатор Михаил Котюков особо отметил, что она рассчитана сразу на пять лет, до 2030 года. «Это значит, что система поддержки отрасли будет долгосрочной и понятной для тех, кто готов вкладывать средства в создание новых мест размещения в крае, которых пока у нас не хватает. Большая часть вложений по программе предусмотрена за счет инвесторов. Считаю это правильным — государство должно создавать инфраструктуру и условия для развития, оказывать меры поддержки, а возводить новые объекты — задача бизнеса. С утверждением этой госпрограммы туризм в крае становится полноценной отраслью экономики. И, конечно, главное — это то, что жители Красноярского края и гости нашего региона получат больше возможностей для отдыха в самом центре страны», — сказал глава региона.
Стоит отметить, что инвестпроекты будут поддержаны и с точки зрения, предоставления помощи на технологическое подключение к системам электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Участники программы развития туризма смогут претендовать на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, участвовать в грантах национальных парков. Также программой предусматриваются субсидии на проведение мероприятий, что даст импульс развитию событийного туризма.
Кроме того, в рамках госпрограммы в регионе появятся новые гостиницы, экоотели, глэмпинги, объекты туристского показа, туристско-рекреационные зоны.
Председатель Правительства края Сергей Верещагин также отмечает актуальность данного документа для нашего региона: «После совещания по социально-экономическому развитию Красноярского края, которое прошло на уровне Президента России в августе прошлого года, было сделано несколько поручений. В их числе — разработать отдельную программу по развитию туризма в нашем регионе. У нас есть все возможности, чтобы развивать природный туризм, событийный, исторический, семейный, речной, арктический, спортивный и так далее. Этот потенциал нужно раскрывать, используя соответствующие механизмы и ресурсы, которые закреплены теперь в новой госпрограмме».
Особым направлением программы станет обеспечение школьников края бесплатным отдыхом в родном регионе. Так, бесплатно отправиться в путешествие по краю в этом году смогут 5 625 детей, это учащиеся 5−9-х классов. Ребятам предстоит выбрать одну из 36 предложенных программ для отдыха. Всем им будет предоставлен сертификат на сумму 10 тыс рублей.
По словам заместителя руководителя администрации губернатора края Юлии Филатовой, Красноярский край активно включился в федеральную повестку развития отрасли. Мероприятия новой госпрограммы дополнят существующие федеральные меры поддержки инвестиционных проектов, снижая порог входа для инвесторов и предпринимателей в туризме. Программа также будет способствовать достижению национальных целей в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».
В последние годы в Красноярском крае наблюдается рост туристического потока и усиление активности бизнеса в сфере туризма. Согласно оценке Росстата, туристский поток края, измеряемый по числу туристических поездок, составляет 2 036 076 поездок. Это новый показатель, который фиксируется с 2022 года. За три квартала 2023 года в Красноярском крае побывали около 1,8 млн туристов, что на 40% больше, чем за аналогичный период 2022-го.
Прирост турпотока (по количеству ночевок в КСР) в 2022 году к 2021-му в регионе в два раза превышает средний показатель по России — в РФ прирост составил 9,8%, в СФО — 14,1%, в Красноярском крае — 20,2%.
На сегодня на территории края работают 55 региональных туроператоров, 468 гостиниц, отелей, хостелов и других мест размещения.