В Казани средняя зарплата превысила 74 тысячи рублей

В Казани за 11 месяцев средняя зарплата превысила 74 тысячи рублей. Это на 18,5% больше аналогичных показателей прошлого года. Об этом на заседании сообщил мэр города Ильсур Метшин.
По словам Метшина, Казань по уровню средней зарплаты заметно улучшила свои позиции в рейтинге городов-миллионников. По итогам девяти месяцев она заняла четвертое место. А если не учитывать районные коэффициенты, то город занимает первое место.
По итогам 2023 года рост инвестиций составил почти 335 миллиардов рублей. Это на 46,5 миллиардов рублей больше, чем в 2022 году.
Напомним, в январе Татарстане средняя зарплата выросла до 59,5 тысячи рублей.