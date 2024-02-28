Вакансии омичам представит предприятие ОПК с зарплатами до 100 тысяч рублей

Как по обращению «СуперОмска» сообщили в пресс-службе регионального Минтруда, одним из работодателей, которые представят свои вакансии омичам, выступит АО «Центральное конструкторское бюро автоматики».
Отметим, что согласно данным официального портала государственной службы занятости населения Омской области, актуальным на декабрь 2023 года, на ЦКБА требовались сотрудники по порядка 40 специальностям, при этом некоторым специалистам готовы платить до 100 тысяч рублей в месяц.
Напомним, по информации регионального Минтруда, АО «ЦКБА» входит в число ведущих предприятий России в области разработки и производства радиоэлектронных систем. Предприятие расположено на Космическом проспекте в Октябрьском округе Омска.
Добавим, что ярмарки вакансий традиционно проходят в кадровом центре «Работа России», что на улице Тарская в Омске.