Вакансии омичам представит предприятие ОПК с зарплатами до 100 тысяч рублей

Отметим, что согласно данным официального портала государственной службы занятости населения Омской области, актуальным на декабрь 2023 года, на ЦКБА требовались сотрудники по порядка 40 специальностям, при этом некоторым специалистам готовы платить до 100 тысяч рублей в месяц.