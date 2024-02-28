Куйвашев и Рюмин открыли в Верхней Пышме подстанцию за 1,5 млрд рублей

Как сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе компании, стоимость работ составила 1,5 млрд руб. В открытии подстанции 110 кВ «Пышма» также участвовал глава ПАО «Россети Урал» Александр Пятигор.



Отмечается, что подстанция предназначена для электроснабжения жителей городского округа Верхняя Пышма. По данным компании, это касается жилых районов, транспортной и коммунальной инфраструктуры, промышленных площадок, культурных и спортивных объектов.



«Подстанция “Пышма” является наглядным примером проводимой работы. Это современный энергообъект. 100% установленного здесь оборудования произведено в России. Уже традиционно в числе поставщиков находятся уральские предприятия», — рассказал Андрей Рюмин. Также он отметил, что «Россети» планируют в 2024 году направить более 12 млрд руб. на модернизацию и развитие сетевого комплекса региона.



Как сказано в сообщении, подстанцию оснастили силовыми трансформаторами мощностью 120 МВА, высоконадежными элегазовыми выключателями, микропроцессорными защитами. Также были внедрены интеллектуальные системы управления технологическими процессами и учета электроэнергии. Обеспечен дистанционный контроль за работой оборудования.



По словам Евгения Куйвашева, Верхняя Пышма — один из самых динамично развивающихся городов региона. «Совсем недавно мы ввели трамвайное депо. Поэтому так важно создавать необходимые условия для обеспечения надежного и бесперебойного электроснабжения территории», — отметил Евгений Куйвашев.



В мае прошлого года стало известно, что компания «Россети Урал» направит 2,6 млрд руб. на реконструкцию подстанций «Свердловская» и «Пышма». Тогда планировалось, что модернизация подстанции в Екатеринбурге обойдется в 1,2 млрд руб., а полная стоимость реконструкции подстанции «Пышма» составит порядка 1,4 млрд руб.