Суд запретил работу пластовского ГОКа миллиардера Струкова

«В ходе осмотра было выявлено отсутствие экспертизы промышленной безопасности на проект технического перевооружения карьера в части совершенствования технологического процесса и представлены недостоверные сведения в части транспортировки руды на обогатительную фабрику с помощью комплекса ленточных конвейеров», — сообщили в пресс-службе УФССП по региону.
В список опасных производственных объектов включили комплекс из конусной дробилки и ленточных конвейеров. Постановление о приостановке работы было незамедлительно принято в работу.
Судебное решение о приостановке работы на карьере оперативно принято в исполнение. Приставы опечатали электрический шкаф, который давал электричество для блока питания.
С запрещающими работу документами руководители ознакомлены.
Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что золотодобывающая компания «Южуралзолото» (ЮГК) челябинского миллиардера Константина Струкова объявила об итогах первичного публичного предложения (IPO) и о начале торгов обыкновенными акциями на Московской бирже.