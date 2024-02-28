Суд запретил работу пластовского ГОКа миллиардера Струкова

«В ходе осмотра было выявлено отсутствие экспертизы промышленной безопасности на проект технического перевооружения карьера в части совершенствования технологического процесса и представлены недостоверные сведения в части транспортировки руды на обогатительную фабрику с помощью комплекса ленточных конвейеров», — сообщили в пресс-службе УФССП по региону.