Новые троллейбусы выйдут на маршрут № 12 в Челябинске 1 марта

В Челябинске на маршрут № 12 «Молдавская — АМЗ» 1 марта выпустят 18 новых троллейбусов. Об этом сообщили в региональном министерстве дорожного хозяйства.
В первый рейс в любой день недели троллейбусы будут выходить в 5:47 от улицы Молдавской и в 6:01 от АМЗ.
В будни последний рейс машины отправятся в 22:00 от Молдавской и в 22:28 от АМЗ.
По выходным последний рейс будет стартовать в 22:12 от Молдавской и в 22:27 от АМЗ.
Напомним, концессионер челябинских троллейбусных перевозок «Синара» обещал до 1 марта передать в автопарк Челябинска 70 новых троллейбусов.