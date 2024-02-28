Легендарная гостиница «Националь» тоже отойдет государству: Что будет с заброшенным отелем в центре Кишинева

Агентство публичной собственности (АРР) Молдовы собирается вернуть государству здание гостиницы National. Ведомство подало документы в Национальный центр по борьбе с коррупцией (НЦБК) по процедуре приватизации здания. Об этом сообщил директор агентства Роман Кожухарь.
«Мы подали документы в НЦБК, чтобы вернуть гостиницу National в собственность государства. Мы проанализировали все документы и весь процесс, чтобы понять, как произошла приватизация, какие правовые процедуры осуществили после этого. И у нас есть новая информация, новые доказательства, с которыми мы будем обращаться в правоохранительные органы и судебные инстанции, чтобы вернуть эту гостиницу государству», — сказал глава ведомства.
Напомним, что гостиница National, расположенная в центре Кишинева, принадлежала государству до 2006 года через акционерное общество Moldova-Tur. На балансе этого АО находился сам отель, ресторан с аналогичным названием и мотель Struguraș. Начиная с 2006 года, компания Moldova-Tur несколько раз меняла владельцев. В настоящее время она находится под управлением офшора из Белиза.
В 2021 году появилась информация о возможном строительстве 25-этажного жилого комплекса на месте отеля. Бывший вице-мэр Кишинева Виктор Киронда выступил с требованием к мэру Иону Чебану о начале расследования против главного архитектора столицы Светланы Доготару за предоставление разрешения на снос отеля.
В июне 2022 года Чебан отменил разрешение на снос отеля National. В 2023 году глава Национального центра по борьбе с коррупцией Юлиан Русу высказал недовольство сотрудничеством с Антикоррупционной и Генеральной прокуратурами относительно дела отеля Național. Русу представил информацию о подозрительных действиях, призывая к пересмотру и завершению этого дела.
«Мы мобилизовали огромное количество сотрудников, обнаружили несколько доказательства и у нас есть подозрения, что преступления были совершены с 2006 года, когда приняли решение о приватизации акционерного общества Moldova Tur. Мы представили эту информацию прокурорам. К сожалению, наше предложение возбудить уголовное дело по нескольким статьям, частично отклонили. Я не считаю такой подход правильным», — заявил ранее Русу на заседании парламента.