Легендарная гостиница «Националь» тоже отойдет государству: Что будет с заброшенным отелем в центре Кишинева

«Мы подали документы в НЦБК, чтобы вернуть гостиницу National в собственность государства. Мы проанализировали все документы и весь процесс, чтобы понять, как произошла приватизация, какие правовые процедуры осуществили после этого. И у нас есть новая информация, новые доказательства, с которыми мы будем обращаться в правоохранительные органы и судебные инстанции, чтобы вернуть эту гостиницу государству», — сказал глава ведомства.