Прокуратура: в госбюджет в 2023 году перечислено более 150 миллионов леев

«Средства, перечисленные на счет государства в 2023 году в основном были связаны с делами о контрабанде, незаконном обороте наркотиков и торговлей людьми, решения о конфискации были вынесены по 75 уголовным делам», — сообщили в PCCOCS.
Там подчеркнули, что конфискаций в 2023-м существенно увеличились по сравнению с предыдущими годами: в 2021 году в бюджет перечислено 10 925 120 леев, а в 2022-м — 5 621 252 леев.
Прокуратура PCCOCS проводит расследование и рассмотрение в судах других дел, представленных ими, по-прежнему налагает арест на имущество на сумму около 650 000 000 леев. В случае вынесения судебного решения по расследованным делам они должны быть конфискованы в пользу государства.
Всего прокурорыPCCOCS в ушедшем году представляли интересы государственного обвинения в отношении 344 человек, которым было вынесено 228 приговоров, с процентом прекращения обвинительных приговоров или без реабилитации более 92%.
В 2024 году прокуроры намерены предпринять согласованные усилия по борьбе с организованной преступностью, в том числе в сфере информационных технологий и криптовалют.