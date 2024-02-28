Прокуратура: в госбюджет в 2023 году перечислено более 150 миллионов леев

КИШИНЕВ, 28 фев — Sputnik. Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и расследованию особых дел (PCCOCS) в отчете о работе за 2023 год сообщило, что в результате вынесенных приговоров ведомством были конфискованы и прееданы в бюджет Молдовы товары и деньги на сумму 167 862 981 лей.