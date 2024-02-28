В «Абрау-Дюрсо» ввели должность директора по впечатлениям

В рамках нового направления ГК будет развивать системный подход к созданию креативных и коммуникационных решений. В задачи директора по впечатлениям будут входить сокращение расстояния между компанией и клиентом. Также господину Тупикову нужно будет оптимизировать продукты в соответствии с запросами аудитории для повышения удовлетворенности и усиления эмоциональной связи.



«Одним из первых направлений деятельности Группы компаний, где будут применяться актуальные практики, станет курорт Абрау-Дюрсо. Уже скоро гости Центра туризма смогут оценить новые программы и маршруты, разработанные по принципам экономики впечатлений», — отметили в компании.



Татьяна Ручкина.