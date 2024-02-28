Министр ЖКХ назвал город Беларуси, где больше всего должников по «коммуналке»

Более 102 миллионов рублей, по состоянию на начало 2024 года, задолжали собственники жилья за жилищно-коммунальные услуги, сообщил министр ЖКХ Геннадий Турбило, которого цитирует sb.by. По словам министра, задолжают постоянно около 8% владельцев лицевых счетов, и цифра эта за год меньше не стала.