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Министр ЖКХ назвал город Беларуси, где больше всего должников по «коммуналке»

Минск, где зарплата выше, чем по другим регионам Беларуси, лидирует по числу должников по оплате ЖКУ.
Источник: Комсомольская правда

Более 102 миллионов рублей, по состоянию на начало 2024 года, задолжали собственники жилья за жилищно-коммунальные услуги, сообщил министр ЖКХ Геннадий Турбило, которого цитирует sb.by. По словам министра, задолжают постоянно около 8% владельцев лицевых счетов, и цифра эта за год меньше не стала.

«Самое удивительное, что в Минске, где средняя зарплата выше, чем в других регионах, наибольшее число должников по оплате за ЖКУ», — отметил Геннадий Турбило.

Мало того, что задолжают физлица, так в должниках ходят и юрлица. В связи с этим министерство рассматривает возможность введения неустойки за несвоевременную оплату услуг.

экономика
ЖКХ