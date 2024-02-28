Кубань заняла восьмое место в Топ-10 регионов по IT-ипотеке

Данная программа работает в крае с 2022 года. Её суть заключается в том, что представители аккредитованных в крае IT-предприятий могут взять ипотечный кредит на полный срок с процентной ставкой не выше 5% и купить квартиру в любом новом многоквартирном доме или же построить свой собственный дом.