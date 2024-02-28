Кубань заняла восьмое место в Топ-10 регионов по IT-ипотеке

Власти региона планируют поднять лимит по программе до 700 млрд. рублей. Сейчас он составляет полтриллиона рублей.
Как сообщает официальный информационный портал администрации Краснодарского края, благодаря увеличению лимита воспользоваться льготным ипотечным кредитом смогут еще не менее 15 тысяч айтишников.
Как заметил руководитель департамента информатизации и связи Краснодарского края Станислав Завальный, сейчас Кубань находится на восьмом месте среди субъектов России по количеству взятой IT-ипотеки.
— С начала действия меры в крае выдано 1,9 тысяч льготных кредитов на сумму более 14 миллиардов, — рассказал чиновник.
Данная программа работает в крае с 2022 года. Её суть заключается в том, что представители аккредитованных в крае IT-предприятий могут взять ипотечный кредит на полный срок с процентной ставкой не выше 5% и купить квартиру в любом новом многоквартирном доме или же построить свой собственный дом.
В прошлом году власти расширили возрастные рамки для программистов и понизили необходимый уровень дохода. Для специалистов младше 35 лет и вовсе графу с зарплатой убрали. Взять льготную IT-ипотеку можно конца текущего года.
Ранее «МК на Кубани» писал, что для кубанских врачей власти приобрели 235 квартир.