Стала известна причина увольнения спортивного директора ХК «Сибирь»

«Что касается спортивного директора — по нему решение уже есть. Соответственно, дальше цепочка идет по поводу главного тренера (Дэвида Немировски). Это будет известно, когда состоится попечительский совет. Пока дата не определена. Все члены попечительского совета понимают, что с этим тянуть нельзя», — пояснил господин Фастовский.



В январе 2024 года у новосибирского клуба забрали четыре очка за участие в сентябрьских матчах четырех легионеров при разрешенных регламентом трех. «Лишним» якобы тогда оказался Федор Гордеев, сохранивший, как выяснилось, канадское спортивное гражданство.



«На момент заявки клуба на сезон он не имел права выступать за сборную России. Позже ФХР присвоила ему российское спортивное гражданство. Согласно регламенту КХЛ спортивное гражданство игрока на сезон определяется в момент заявки игрока и не изменяется до конца чемпионата текущего сезона», — сообщили в Лиге.



В феврале совместная дисциплинарная палата КХЛ-ФХР заявила об отказе отменить решение о восстановлении четырех очков.



27 февраля «Сибирь» провела свой последний матч в этом сезоне Чемпионата КХЛ. Новосибирцы завершили его поражением казахстанскому «Барысу» со счетом 0:1.