Доллар и российский рубль подросли в цене в среду

Американская валюта продолжает укрепляться после удешевления во вторник. В среду доллар подорожал больше других — на 0,19%. За один доллар придется отдать 3,2391 белорусских рублей.
А вот российская валюта подорожала на 0,13%, за 100 единиц установлена цена в 3,5168 белорусских рубля.
Валюта Китая выросла в стоимости на 0,07%, теперь 10 юаней торгуются по 4,4793 белорусских рублей.
Евро, наоборот, потерял в цене 0,17%, и теперь стоит 3,5016 белорусских рубля за единицу.
После торгов существенных изменений цен на иностранную валюту в банках не произошло. Приобрести ее можно обычно дороже, чем на биржевых торгах. Дело в том, что на курс влияет множество факторов, в том числе, спрос, а он может меняться в течение дня.
Евро обменники реализуют в среднем по 3,53 белорусских рубля, покупают — по 3,49. А вот доллар можно купить дешевле — по 3,24, сдать — за 3,23 белорусских рубля. Российский рубль продается по 3,51 белорусских рубля, приобретают его по 3,48.