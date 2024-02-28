Казахстан будет экономить питьевую воду по опыту Германии, Израиля и Испании

«Президент говорит о необходимости привлекать научно-технический прогресс. У нас категорически не хватает воды. Доставать ее тоже неоткуда. Значит нужно эффективно использовать уже имеющиеся способы экономии. Накопление зимой снега — это тоже, кстати, один из них. Поиск подземных источников. Опреснение, особенно в западных регионах это очень актуальная вещь. Этим тоже надо заниматься. Вообще говорят, Казахстан вошел в долгосрочный период засухи. Когда летом у нас будет категорически мало осадков».