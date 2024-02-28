171 управкомпания провалила уборку снега во дворах Волгограда и области

За зиму 2023−2024 в Волгограде и области инспекторы Госжилнадзора обследовали придомовые территории почти 11 тысяч многоквартирных домов. Смотрели, как управляющие компании чистят снег во дворах, посыпают дорожки песком и избавляются от угрожающих сосулек. Оказалось, что работу подавляющее большинство из них провалили. 171 управкомпании выдали предостережения, 29 УК заработали штрафы, сообщили в региональной ГЖИ.
Получили предостережения Госжилнадзора 171 управляющая и обслуживающая организация региона. При этом в Волгоградской области имеют дома в управлении 175 компаний. То есть отметилась в «черном списке» практически каждая УК. В сумме коммунальщикам предъявили 502 требования об устранении нарушений. На те 29 компаний, кто их проигнорировал, завели 54 дела об административных правонарушениях. Однако чиновники отмечают, что прошлой зимой было еще хуже. Заработали штрафы порядка 40 УК.
Власти обещают усилить контроль за работой управляющих и обслуживающих организаций. Чтобы чиновники встали на защиту интересов жителей, волгоградцам рекомендуют сообщать в ГЖИ обо всех нарушениях через ГИС ЖКХ или письмом.