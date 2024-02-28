171 управкомпания провалила уборку снега во дворах Волгограда и области

Получили предостережения Госжилнадзора 171 управляющая и обслуживающая организация региона. При этом в Волгоградской области имеют дома в управлении 175 компаний. То есть отметилась в «черном списке» практически каждая УК. В сумме коммунальщикам предъявили 502 требования об устранении нарушений. На те 29 компаний, кто их проигнорировал, завели 54 дела об административных правонарушениях. Однако чиновники отмечают, что прошлой зимой было еще хуже. Заработали штрафы порядка 40 УК.