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В Волгограде жителей готовят к стоимости проезда в 60 рублей

ВОЛГОГРАД, 28 февраля, ФедералПресс. Власти Волгоградской области заказали соцопрос о тарифах на городской транспорт: жителей спросят, готовы ли они платить 60 и более рублей за поездку в автобусе.

«В списке вопросов оптимальная, по мнению горожан, и максимальная стоимость поездки», — следует из данных тендера.

Жителям предложат выбрать значение в диапазоне от менее 20 до более чем 60 рублей.

По техзаданию, опрос будут проводить по телефону и онлайн, охватят почти пять тысяч человек, из которых около двух тысяч должны быть жителями Волгограда. В дальнейшем данные должны лечь в основу транспортной модели региона.

Победителем конкурса выбрана компания из Санкт-Петербурга, она получила за этот подряд 12 млн рублей. Сама транспортная модель обойдется бюджету в 71 млн рублей.

А в Ставрополе, напротив, обещали снизить плату за проезд — на двух маршрутах.