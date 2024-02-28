В Каракалпакстане населению продали некачественный бензин на 277 млн сумов

Комитетом по развитию конкуренции и защите прав потребителей Республики Каракалпакстан и Узэнергоинспекцией были проведены контрольные мероприятия по изучению качества топливной продукции.
В частности, на АЗС Rafs, Ruxshona Hamid, Suvinshoatgazqurilish, Imkon-Xamkor, «Руслан», To’rtko’lli Bunyod Oil и Gulnora Gaz Servis был взят бензин и проверен в лабораториях.
Согласно лабораторным заключениям, на семи автозаправочных станциях был некачественный бензин. Так, октановое число бензина АИ-92, отобранного с АЗС, согласно требованиям нормативного документа должно быть 92, однако в результате проверки в отобранной пробе топливной продукции этот показатель не достиг даже 90.
Выяснилось, что в 2023 году АЗС было реализовано более 26 тыс. литров некачественного бензина марки АИ-92, в результате чего потребителям нанесен общий ущерб в размере 277 млн сумов.
В отношении указанных субъектов возбуждено дело, вынесены решения и даны указания.