В Каракалпакстане населению продали некачественный бензин на 277 млн сумов

Согласно лабораторным заключениям, на семи автозаправочных станциях был некачественный бензин. Так, октановое число бензина АИ-92, отобранного с АЗС, согласно требованиям нормативного документа должно быть 92, однако в результате проверки в отобранной пробе топливной продукции этот показатель не достиг даже 90.