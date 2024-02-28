Дорогу построят за пять лет. Транспортное кольцо создадут вокруг Азовского моря

Вокруг Азовского моря, которое стало для России внутренним, планируют построить скоростную трассу. Четырехполосная дорога замкнется в кольцо и позволит получить единую экономическую агломерацию, прежде всего туристическую и промышленную.
«У нас Азовское море стало внутренним. Планируем сделать транспортное кольцо, это будет четырехполосная скоростная трасса с подъездами к морю длиною почти 1,4 тысячи километров», — сказал вице-премьер России Марат Хуснулин.
Протяженность транспортного кольца вокруг Азовского моря составит расстояние равное пути от Краснодара до Москвы. Это огромный километраж, поэтому программу дорожного строительства разбили на пять лет.
Трасса пройдет через Ростов-на-Дону, Таганрог, Мариуполь, Мелитополь, Геническ, Скадовск, Джанкой, будет пролегать крымскому побережью, пройдет через кубанские города, в том числе Славянск-на-Кубань и Тимашевск, и замкнется в Ростовской области.
Власти отмечают, что новое транспортное кольцо также позволит развивать туризм на побережье Азовского моря, доступные подъезды будут организованы к разным городам. На побережье планируют строить новые гостиничные комплекты и здравницы, сейчас рассматривается такая возможность.
Кроме трассы для автомобилей в настоящее время строится железная дорога от Ростова-на-Дону в Крым через новые регионы. Это позволит разгрузить как Крымский мост, так и поток через Краснодарский край. Вдоль кубанского побережья также модернизируются ж/д ветки. Так в настоящее время ведут ветку к аэропорту Анапы.