Дорогу построят за пять лет. Транспортное кольцо создадут вокруг Азовского моря

Кроме трассы для автомобилей в настоящее время строится железная дорога от Ростова-на-Дону в Крым через новые регионы. Это позволит разгрузить как Крымский мост, так и поток через Краснодарский край. Вдоль кубанского побережья также модернизируются ж/д ветки. Так в настоящее время ведут ветку к аэропорту Анапы.