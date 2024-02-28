Директор разорившегося уральского завода ушел на СВО

В суде приостановили производство по делу о банкротстве Косулинского многопрофильного предприятия. Причиной стало то, что директор завода в октябре 2023 года отправился служить на СВО. Об этом сообщает Арбитражный суд Свердловской области.
— Белый Д. в настоящее время проходит военную службу по контракту с 14.10.2023 по настоящее время. Данное фактическое обстоятельство подтверждается Справкой от Министерства обороны РФ Военного комиссариата Верхней Пышмы, — говорится в документах дела.
Суд постановил обязать директора уральского предприятия незамедлительно представить сведения и документы, необходимые для продолжения производства по делу. Сделать это он должен будет, как только вернется из зоны проведения СВО.
Заявление на предприятие в октябре 2023 года подала Белоярская молочная компания, которой завод задолжал более двух миллионов рублей.