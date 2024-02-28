В Ташкент и регионы доставлены 8 автоматических станций мониторинга загрязнения воздуха

8 автоматических станций мониторинга загрязнения атмосферного воздуха были доставлены в Андижанскую, Наманганскую, Навоийскую, Ферганскую, Бухарскую, Кашкадарьинскую, Ташкентскую области и город Ташкент. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии.
Поставка и запуск автоматических станций осуществляется в рамках совместного проекта Фонда Zamin и Агентства гидрометеорологической службы при Министерстве экологии, охраны окружающей среды и изменения климата «Автоматизация мониторинга загрязнения атмосферного воздуха».
Отмечается, что после настройки и тестирования оборудование будет подключено к единой базе данных. Региональные сотрудники Агентства гидрометеорологической службы пройдут специальное обучение.
Данные, полученные со станций, будут поступать на национальную платформу monitoring.meteo.uz/uz.
Напомним, в апреле прошлого года первые две автоматизированные станции были запущены в тестовом режиме в Джизаке и Гулистане.