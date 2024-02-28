В Нацбанке рассказали о дизайне юбилейных и серийных банкнот

Национальный Банк Казахстана 15 ноября 2023 года выпустил в обращение юбилейную банкноту номиналом 10 000 тенге, посвященную 30-летию национальной валюты Республики Казахстан, передает DKNews.kz.
Банкнота выпущена ограниченным тиражом в количестве 3 млн штук.
Основными изображениями на этой банкноте являются карта Казахстана с выделением областей и изображение монеты со встроенным знаком тенге «₸».
Данная юбилейная банкнота уже в обращении и является законным платежным средством.
При этом в рамках новой серии банкнот «Сакский стиль», летом 2024 года планируется объявить о выпуске в обращение серийной банкноты 10 000 тенге нового дизайна, предназначенной для массового пользования.
Банкнота номиналом 10 000 тенге из новой серии «Сакский стиль» еще не поступила в наличное денежное обращение.
Напоминаем, что новая серия банкнот основана на элементах «Сакского стиля», который считается прародителем традиционного казахского орнамента и отражает наследие страны — от уникальной культуры номадов до современного Казахстана.