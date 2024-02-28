В Самаре снесут дом 1917 года на улице Водников и изымут земельный участок

В Самаре планируют снести дом на улице Водников, 20, построенный в 1917 году. Это следует из постановления администрации города. Когда-то в этом здании располагались корпуса мельницы Башкировых и квартиры для служащих.
В 2014 году в историческом доме случился пожар. После этого власти планировали отремонтировать дом, но через год его все-таки признали аварийным.
Сейчас в доме на Водников расположены несколько квартир и нежилых помещений. Перед сносом их нужно расселить. После сноса участок, на котором находится дом, изымут. Что построят на территории более 670 квадратных метров, пока неизвестно.