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В Самаре снесут дом 1917 года на улице Водников и изымут земельный участок

Дом на улице Водников, 20 в Самаре скоро снесут.
Источник: Комсомольская правда

В Самаре планируют снести дом на улице Водников, 20, построенный в 1917 году. Это следует из постановления администрации города. Когда-то в этом здании располагались корпуса мельницы Башкировых и квартиры для служащих.

В 2014 году в историческом доме случился пожар. После этого власти планировали отремонтировать дом, но через год его все-таки признали аварийным.

Сейчас в доме на Водников расположены несколько квартир и нежилых помещений. Перед сносом их нужно расселить. После сноса участок, на котором находится дом, изымут. Что построят на территории более 670 квадратных метров, пока неизвестно.

строительство