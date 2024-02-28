В России рассказали о разработке «Тайфуна-ПВО»

Боевую машину «Тайфун-ПВО» построили на базе бронеавтомобиля повышенной защищенности «Тайфун». Машина способна выдержать взрыв мощностью до восьми килограммов тротила под днищем и под колесами, а баллистическая защита корпуса из керамической брони и броневой стали обеспечивает защиту от пуль калибра 12,7 миллиметра. «Тайфун-ПВО» вмещает пять человек и специальное оборудование: переносные зенитные ракетные комплексы, источники питания и радиолокационные запросчики. В корпусе машины предусмотрены люки для зенитчика и пулеметчика.