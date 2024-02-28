В марте в Telegram заработает полноценная монетизация

При этом на данный момент лишь 10% трафика каналов приносит доход через официальную рекламную платформу Telegram. В марте сервисом по размещению рекламы смогут воспользоваться пользователи почти из ста новых стран. Владельцы каналов, в которых будет отображаться реклама, получат 50% от дохода, который Telegram заработает на ее показе.