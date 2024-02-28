Каким будет парк «Пионерский», предлагают выбрать жителям Волгограда

Архитекторы Центра «ВЯЗ» начинают разработку концепции благоустройства парка «Пионерский» на юге Волгограда. Какой будет прогулочная зона, расположенная в границах проспекта Столетова и улицы 40 лет ВЛКСМ в Красноармейском, предлагают выбрать самим горожанам. Волгоградцам предлагают пройти онлайн-опрос и ответить, какие локации и зоны отдыха они хотели бы видеть в парке.