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Каким будет парк «Пионерский», предлагают выбрать жителям Волгограда

Концепцию благоустройства разрабатывают архитекторы Центра «ВЯЗ».

Архитекторы Центра «ВЯЗ» начинают разработку концепции благоустройства парка «Пионерский» на юге Волгограда. Какой будет прогулочная зона, расположенная в границах проспекта Столетова и улицы 40 лет ВЛКСМ в Красноармейском, предлагают выбрать самим горожанам. Волгоградцам предлагают пройти онлайн-опрос и ответить, какие локации и зоны отдыха они хотели бы видеть в парке.

— Сейчас в этом парке есть несколько зеленых зон, полуразрушенные пешеходные тропинки и лавочки с урнами, — отмечают урбанисты.

В будущем в парке могли бы появиться детский городок, зона воркаута, танцплощадка, велодорожка, летний кинотеатр и место для выгула собак. Зарегистрированные вКонтакте волгоградцы до 6 марта 2024 года могут выбрать несколько вариантов.

ЖКХ