Каким будет парк «Пионерский», предлагают выбрать жителям Волгограда

Архитекторы Центра «ВЯЗ» начинают разработку концепции благоустройства парка «Пионерский» на юге Волгограда. Какой будет прогулочная зона, расположенная в границах проспекта Столетова и улицы 40 лет ВЛКСМ в Красноармейском, предлагают выбрать самим горожанам. Волгоградцам предлагают пройти онлайн-опрос и ответить, какие локации и зоны отдыха они хотели бы видеть в парке.
— Сейчас в этом парке есть несколько зеленых зон, полуразрушенные пешеходные тропинки и лавочки с урнами, — отмечают урбанисты.
В будущем в парке могли бы появиться детский городок, зона воркаута, танцплощадка, велодорожка, летний кинотеатр и место для выгула собак. Зарегистрированные вКонтакте волгоградцы до 6 марта 2024 года могут выбрать несколько вариантов.