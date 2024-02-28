Узбекистан реализует проекты в «зеленой» энергетике на 13 миллиардов долларов

Сегодня на совещании по приоритетным вопросам по увеличению использования возобновляемых источников энергии в 2024 году президент отметил, что потенциала солнечной и ветровой энергетики в нашей стране достаточно, чтобы вырабатывать в 10−12 раз больше текущей потребности в электроэнергии.