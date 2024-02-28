Узбекистан реализует проекты в «зеленой» энергетике на 13 миллиардов долларов

Сегодня на совещании по приоритетным вопросам по увеличению использования возобновляемых источников энергии в 2024 году президент отметил, что потенциала солнечной и ветровой энергетики в нашей стране достаточно, чтобы вырабатывать в 10−12 раз больше текущей потребности в электроэнергии.
Вопрос использования такой огромной возможности долгое время оставался без внимания, но в последние годы благодаря созданию законодательной базы в этой сфере сформировалась привлекательная среда для инвесторов.
В нашей стране развернуты большие программы по созданию источников «зеленой» энергии. На сегодняшний день в отрасль поступило 2,1 миллиарда долларов прямых иностранных инвестиций, а в стадии реализации находятся проекты на сумму 13 миллиардов долларов.
Практически во всех регионах республики строятся современные солнечные и ветряные электростанции. В частности, в Бухаре, Джизаке, Кашкадарье, Навои, Самарканде и Сурхандарье введены в эксплуатацию 9 крупных солнечных и ветровых электростанций мощностью 1,6 гигаватта. В Андижанской, Самаркандской, Сурхандарьинской и Ташкентской областях запустили 6 крупных и малых ГЭС мощностью 183 мегаватта.
Кроме того, президент отметил, что на объектах социальной сферы, предприятиях и организациях, в зданиях, принадлежащих предпринимателям, и в квартирах жителей установлены солнечные панели общей мощностью 457 мегаватт.
Эти меры позволили выработать дополнительно 5 миллиардов киловатт-часов экологически чистой электроэнергии и сэкономить 1,5 миллиарда кубометров газа.
Кроме того, обширная работа в этой области дала большой толчок производству на местных предприятиях такой продукции, как трансформаторы, кабеля, отопительные коллекторы, солнечные панели.