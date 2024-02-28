Популярную туалетную воду из России запретили продавать в Беларуси

Уточняется, что под запрет попала женская туалетная вода Florine Cherry Blossom, произведенная в компании «Парфюм Стиль» в Электрогорске (Россия). Во время проверки выяснилось, что при производстве названной туалетной воды использовался запрещенный ингредиент. Речь идет про lyral (hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde. Названную туалетную воду запрещено ввозить и продавать в Беларуси с 1 марта 2024 года.