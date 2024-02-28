В Прикамье определились, сколько будут стоить билеты на «Метеор» и электрокатамараны

Ранее сообщалось, что в год планируется выполнять до 450 рейсов туда и обратно, а поездка в одну сторону обойдется примерно в 360 рублей. Если учесть, что расстояние от речного вокзала до Закамска по реке Кама составляет от 15 до 20 километров, в зависимости от того, где оборудуют причал, то билеты, по утвержденным тарифам, будут стоить в районе 400 рублей.