В Прикамье определились, сколько будут стоить билеты на «Метеор» и электрокатамараны

В министерстве транспорта Пермского края утвердили тарифы на проезд по речным маршрутам Пермь — Закамск и Пермь — Оханск — Оса.
Из приказа минтранса следует, что речные электрокатамараны Ecocruiser, как и обещалось ранее, должны начать курсировать от речного вокзала Пермь I до Кировского района Перми уже в эту навигацию. Тарифы для них утверждены в размере 20 рублей 40 копеек за километр на этот год, в 21 рубль 22 копейки на следующий и в 22 рубля 7 копеек на 2026 год.
Ранее сообщалось, что в год планируется выполнять до 450 рейсов туда и обратно, а поездка в одну сторону обойдется примерно в 360 рублей. Если учесть, что расстояние от речного вокзала до Закамска по реке Кама составляет от 15 до 20 километров, в зависимости от того, где оборудуют причал, то билеты, по утвержденным тарифам, будут стоить в районе 400 рублей.
Также в минтрансе раньше сообщали, что с 2025 года на маршруте Пермь — Оханск — Оса в Пермском крае начнут курсировать новые суда на подводных крыльях. Назывались возможные марки таких судов — «Валдай» и «Метеор 2020».
Для этого маршрута также утверждены тарифы: на 2025 год — 5 рублей 18 копеек за километр, на 2026 год — 5 рублей 39 копеек. Расстояние от Перми до Оханска по реке — около 126 километров, до Осы — 200 километров. Таким образом, билеты до конечного пункта будут стоить немногим более тысячи рублей.
Ранее сообщалось, что теплоходы на подводных крыльях будут отправляться на юг Прикамья 184 раза за навигацию.