Люди с ограниченными возможностями теперь смогут покупать билеты на поезд со скидкой онлайн

Как сообщает пресс-служба «Узбекистон темир йуллари», на сайте железных дорог railway.uz при покупке электронного билета появилась кнопка «я имею право на социальные льготы», которая позволяет людям с ограниченными возможностями и другим льготникам купить ж/д билет со скидкой онлайн. Раньше для этого нужно было обязательно приходить в железнодорожные кассы, чтобы подтвердить право на льготы.