Люди с ограниченными возможностями теперь смогут покупать билеты на поезд со скидкой онлайн

Как сообщает пресс-служба «Узбекистон темир йуллари», на сайте железных дорог railway.uz при покупке электронного билета появилась кнопка «я имею право на социальные льготы», которая позволяет людям с ограниченными возможностями и другим льготникам купить ж/д билет со скидкой онлайн. Раньше для этого нужно было обязательно приходить в железнодорожные кассы, чтобы подтвердить право на льготы.
Отмечается, что эти новшества введены в целях реализации постановления президента от 12 января «О мерах по развитию инфраструктуры безбарьерного туризма и его стимулированию в Республике Узбекистан».
В ведомстве уточнили, что льготные билеты можно купить на пассажирские поезда, следующие во всех направлениях по территории нашей республики (кроме скоростных электропоездов «Афросиаб»).
Напомним, в 40 районах Узбекистана планируют открыть центры для реабилитации и обучения людей с ограниченными возможностями.