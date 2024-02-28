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Люди с ограниченными возможностями теперь смогут покупать билеты на поезд со скидкой онлайн

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Люди с ограниченными возможностями смогут покупать льготные ж/д билеты онлайн. Раньше, чтобы купить билет со скидкой, им приходилось посещать кассу, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Как сообщает пресс-служба «Узбекистон темир йуллари», на сайте железных дорог railway.uz при покупке электронного билета появилась кнопка «я имею право на социальные льготы», которая позволяет людям с ограниченными возможностями и другим льготникам купить ж/д билет со скидкой онлайн. Раньше для этого нужно было обязательно приходить в железнодорожные кассы, чтобы подтвердить право на льготы.

Отмечается, что эти новшества введены в целях реализации постановления президента от 12 января «О мерах по развитию инфраструктуры безбарьерного туризма и его стимулированию в Республике Узбекистан».

В ведомстве уточнили, что льготные билеты можно купить на пассажирские поезда, следующие во всех направлениях по территории нашей республики (кроме скоростных электропоездов «Афросиаб»).

Напомним, в 40 районах Узбекистана планируют открыть центры для реабилитации и обучения людей с ограниченными возможностями.