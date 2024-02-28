Часть квартала «Красный просвещенец» могут застроить в Нижнем Новгороде

Объявлены торги по площадке комплексного развития территории (КРТ) в границах улиц Ашхабадской — Генкиной — Тверской в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает региональный минград.



Это первый аукцион КРТ в 2024 году. Документация по нему размещена на сайте о проведении торгов ГИС ТОРГИ и площадке «Росэлторг».



Территория для реновации имеет площадь 2,14 га. Часть жителей квартала «Красный просвещенец» отказалась участвовать в проекте КРТ, и границы были скорректированы.



На территории предполагается расселение и снос аварийных домов, строительство детского сада на 200 мест, а также жилых многоквартирных домов. Допустимая высотность зданий достигает 16 этажей. Площадь нового ЖК предусматривает свыше 21 тыс. кв. метров жилья.



Напомним, квартал «Красный просвещенец» предложили признать объектом культурного наследия.