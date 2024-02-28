Объявлены торги по площадке комплексного развития территории (КРТ) в границах улиц Ашхабадской — Генкиной — Тверской в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает региональный минград.
Это первый аукцион КРТ в 2024 году. Документация по нему размещена на сайте о проведении торгов ГИС ТОРГИ и площадке «Росэлторг».
Территория для реновации имеет площадь 2,14 га. Часть жителей квартала «Красный просвещенец» отказалась участвовать в проекте КРТ, и границы были скорректированы.
На территории предполагается расселение и снос аварийных домов, строительство детского сада на 200 мест, а также жилых многоквартирных домов. Допустимая высотность зданий достигает 16 этажей. Площадь нового ЖК предусматривает свыше 21 тыс. кв. метров жилья.
Напомним, квартал «Красный просвещенец» предложили признать объектом культурного наследия.
Часть квартала «Красный просвещенец» могут застроить в Нижнем Новгороде
Объявлены торги по площадке комплексного развития территории (КРТ) в границах улиц Ашхабадской — Генкиной — Тверской в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает региональный минград.