Смена часового пояса: как это отразится на работе общественного транспорта в Астане

Единый часовой пояс в Казахстане установят в ночь с 29 февраля на 1 марта 2024 года. Эксперты считают, что это «наиболее правильный и оптимальный вариант, при котором большинство регионов Казахстана будут использовать время, наиболее близкое к естественному».