Смена часового пояса: как это отразится на работе общественного транспорта в Астане

В компании отметили, что могут возникнуть сбои в работе некоторых сервисов:
- отображение времени прибытия маршрутов на табло информирования на остановочных пунктах;
- отсутствие отслеживания движения маршрутов в мобильных приложениях для отслеживания маршрутов (касается Яндекс, 2гис, Avtobys);
- системы оплаты проезда через мобильные приложения или платежные терминалы.
«Просим отнестись с пониманием к временным неудобствам. Общественный транспорт начнет работу в соответствии с утвержденным расписанием, с 06:00 утра», — говорится в обращении.
Единый часовой пояс в Казахстане установят в ночь с 29 февраля на 1 марта 2024 года. Эксперты считают, что это «наиболее правильный и оптимальный вариант, при котором большинство регионов Казахстана будут использовать время, наиболее близкое к естественному».