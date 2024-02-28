Какие медицинские услуги резко дорожают в Молдове: Теперь дорогие операции станут недоступными, а по полису их не дождёшься

Соответствующее решение сегодня утвердило правительство. С инициативой о пересмотре цен на услуги и о включении новых тарифов, покрываемых медполисом, выступил Минздрав. Цель — повысить доступ пациентов к современным методам диагностики и лечения, пишет t.me/aifmd.
В пояснительной записке к проекту отмечается, что действующие тарифы не пересматривались с 2011 года и не отражают реальных затрат, которые несут медучреждения. Авторы инициативы считают, что рост цен на медуслуги позволит внедрить более передовые методы диагностики и лечения и закупить важное оборудование.
Министр здравоохранения Алла Немеренко заявила, что, к примеру, расходные материалы для сложнейшей офтальмологической операции — экстракапсулярной экстракции катаракты с элементами реконструкции глаза — достигают более 10 тыс. леев, тогда как сейчас она стоит несколько сотен леев.
В Минздраве говорят, что увеличение тарифов не затронет застрахованных граждан.