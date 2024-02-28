Какие медицинские услуги резко дорожают в Молдове: Теперь дорогие операции станут недоступными, а по полису их не дождёшься

В пояснительной записке к проекту отмечается, что действующие тарифы не пересматривались с 2011 года и не отражают реальных затрат, которые несут медучреждения. Авторы инициативы считают, что рост цен на медуслуги позволит внедрить более передовые методы диагностики и лечения и закупить важное оборудование.